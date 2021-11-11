Польские ведомства не разобрались в национальности задержанных помощников мигрантов

Погранслужба Польши сообщила о задержании трех иностранцев, среди которых был россиянин, которые хотели якобы поддержать мигрантов на границе с Белоруссией. В польском МИД рассказали о трех задержанных немцах. Информации о россиянине у ведомства нет.

«Мы никакой информации про [задержание] людей, которые были российскими гражданами или гражданами других государств, не знаем в польском МИД», — заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

Он отметил, что на границе задержали трех граждан Германии — их уже отправили домой.

Накануне польская погранслужба сообщила о задержании россиянина, шведа и литовца в приграничной с Белоруссией зоне за пособничество скопившимся там мигрантам. Никаких подробностей этой истории в ведомстве не предоставили. Ситуация на белорусско-польской границе обострилась несколько дней назад. Там скопились несколько тысяч беженцев, которые хотят попасть в Европу. Они оказались запертыми на клочке земли, потому что их не пускают ни в одну из стран.