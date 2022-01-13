Польские ученые нашли ген, отвечающий за тяжелый ковид

Польские ученые обнаружили ген, который отвечает за предрасположенность к тяжелому течению COVID-19. Об этом рассказал глава Минздрава Польши Адам Недзельский, передало РИА «Новости».

Ученые в Польше до недавнего момента предполагали, что главными показателями риска при ковиде являются возраст, ожирение и другие факторы, провоцирующие тяжелое течение болезни. Но теперь к ним прибавился четвертый фактор — конкретная генетическая предрасположенность, сказал министр.

Исследователи нашли конкретный ген, который, наряду с остальными факторами, влияет на то, будет ли инфицированный болеть ковидом в тяжелой форме.

Открытие гена позволит в будущем идентифицировать людей, имеющих склонность к тяжелому ковиду, отметил министр здравоохранения. Это знание также используют для разработки быстрого генетического теста, который позволит выявить предрасположенность к тяжелой форме ковида.

В начале недели в Польше сообщили о первых случаях смерти зараженных с «омикрон»-штаммом.

Ранее в США ученые обнаружили у кошек коронавирус, потенциально опасный для человека.