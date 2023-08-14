Мир 14 августа 2023, 05:33 Польские туристы стали бояться отдыхать на Балтийской косе из-за близости к России Onet: поляки боятся отдыхать на Балтийской косе из-за ее близости к России РИА «Новости»

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Некоторые жители Польши не хотят отдыхать на Балтийской косе из-за близости границы с Россией. Об этом сообщил портал Onet.

Автор публикации отметил, что украинский конфликт вынудил поляков отказаться от некоторых привычек, в том числе и курортных. Например, на Балтийское море стало приезжать меньше польских туристов.

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«Сейчас 13:00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота», — заявил он.

Туристка по имени Юстина ранее рассказала журналисту, что ежегодно приезжала на Балтику. В этом году женщина решила посетить Пяски, однако перед поездкой ее одолели сомнения. Полячка испугалась, что любимое место отдыха находится на границе с Россией. В итоге путешественница выбрала другой регион для отпуска.

Автор материала встретил на Пясках другую туристку. В отличие от первой, девушка не побоялась приехать на пляж. Она отметила, что никак не может повлиять на мировые события, поэтому не видит смысла ограничивать себя.

Ранее польские туристы нашли в Таиланде «маленькую Россию». По словам приезжих, в регионе стали появляться стенды на русском языке.