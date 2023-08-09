Мир 09 августа 2023, 04:40 Польские туристы нашли в Таиланде «маленькую Россию» Wirtualna Polska: польские туристы недовольны большим количеством россиян в Таиланде Freepik

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Польские туристы возмутились большим числом российских путешественников в Таиланде. Об этом сообщило издание Wirtualna Polska.

В материале сказано, что количество россиян, прибывших в Таиланд возросло на 1000% в этом году. Особенно популярен стал остров Пхукет. Именно на него пожаловались польские туристы.

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«Обходить за три версты. Это напоминает „маленькую Россию“, а не Таиланд», — заявил один из них.

Полячка Анна часто путешествует по Юго-Восточной Азии. Она рассказала изданию, что в Таиланде регулярно встречаются «громкие и веселящиеся» россияне. Помимо этого в стране появились надписи и постеры на русском языке.

«Меню в ресторанах, но также названия магазинов или слово „аптека“, написанное кириллицей, — очень распространенное зрелище», — заявила Анна.

По словам туристки, несколько местных жителей даже здоровались с ней по-русски, потому что поляков часто принимают за россиян.

Ранее польская туристка назвала турецкий город Аланья «маленькой Москвой». По ее словам, в этот регион часто приезжают российские путешественники.