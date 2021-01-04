Польские спецслужбы задержали террористов. Они собирались ударить по мусульманам

В Польше задержали двух подозреваемых в терроризме. Согласно обвинению, которое подготовили местные спецслужбы, эти люди хотели устроить взрыв на религиозном объекте исламской общины.

«Согласно заключению Агентства внутренней безопасности, нападение должно было быть совершено на конкретный религиозный объект исламской общины. Злоумышленники также планировали распространить отравляющие вещества среди определенных людей. Идея заключалась в том, чтобы предотвратить исламизацию Польши», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря министра, который руководит работой польских спецслужб, Станислава Жарына.

По его словам, подозреваемые в подготовке теракта — радикально настроенные люди. Один из них также публично призывал к насилию, преступлениям и ненависти на почве национальных, этнических, расовых и религиозных различий.

Второй из предполагаемых преступников создал исламофобский манифест, в котором призывал к преследованию приезжих и запугиванию их оружием и бомбами. Во время расследования этого дела спецслужбы нашли взрывчатку, огнестрельное оружие, боеприпасы и инструменты для их изготовления.

Задержанным светит 10 лет заключения.