Мир 06 декабря 2023, 07:36 Польские СМИ заметили сокращение грузовиков с гумпомощью на границе с Украиной Do Rzeczy: на границе с Польшей стало меньше украинских грузовиков с гумпомощью РИА «Новости»

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После начала проверки документов польскими налоговыми органами у водителей большегрузов на границе с Украиной общее число грузовиков резко сократилось. Об этом написало издание Do Rzeczy.

«Представители Государственной налоговой администрации начали проверять документы на границе с четверга. После этого начали происходить очень странные вещи», — говорится в сообщении.

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Авторы материала отметили, что именно с четверга общее число украинских грузовиков с гуманитарной помощью значительно сократилось. По их мнению, причиной стало ужесточение проверок.

«В случае выявления нарушений можно попасть под серьезную стать, так как уголовное наказание грозит тем, кто подделывает документы. Автомобилей сразу стало меньше. Так что украинские компании, сами водители обманывают друг друга и страну», — добавили они.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинили власти Польши в том, что она якобы взяла экономику страны в заложники.