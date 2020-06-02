Польские СМИ заявили о возможном начале войны НАТО с Россией

Сценарии, по которым Россия намерена нападать на Европу, были разработаны и написаны американскими экспертами. При их составлении они основывались на некий анализ учений российских военных, а также на собственную богатую фантазию.

По данным издания, Россия предположительно нанесет удар по Таллину и направит свои танковые части дальше на Запад. Специалисты также уверены, что НАТО никак не защитит европейцев. Судьба Балтии будет зависеть от втягивания в войну стран, не входящих в блок — Финляндия, Швеция и других.