Польские СМИ заявили о крахе местного энергорынка из-за попыток навредить России

Рынок угля в Польше стал стремительно рушиться из-за поспешного решения властей страны ввести запрет на импорт этого ресурса из РФ, а также из-за зеленой энергетической политики Евросоюза. Об этом написало издание Myśl Polska.

«Когда Евросоюз без особых дискуссий ввел эмбарго на импорт российского угля, был определен срок — 1 августа. Брюссель дал время пополнить запасы на зиму. Польша пошла на радикальные меры. Уже в апреле решением сейма уголь из России был запрещен. Это дестабилизировало ситуацию», — сказано в статье.

В итоге местный рынок поделился на два сегмента. Первый — государственные шахты, которые продают домохозяйствам уголь без особой наценки, из-за чего стоимость там в два-три раза ниже, чем на остальном рынке. К госшахтам из-за этого выстраиваются очереди. Кроме того, введены ограничения на продажу.

«Все боятся, что угля на осень не хватит, поэтому паника вызывает скупку угля, что еще больше повышает цены. Отличие от времен Польской Народной Республики заключается в том, что теперь это очереди в интернет-магазине. Но характерная черта той экономики вновь появилась в угле — это дефицит», — написал автор материала.

По его словам, основной задачей властей станет управление дефицитом.

Второй парадокс состоит в том, что Польша не может отреагировать на сложившееся положение и увеличить добычу. Получилось, что добыча на местных шахтах продолжает уменьшаться. Причина тому состоит в том, что государство находится в процессе ликвидации угольной добычи и энергетики, которая работает на ней.