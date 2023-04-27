Мир 27 апреля 2023, 16:23 Польские СМИ раскрыли происхождение упавшей ракеты RMF24: упавшую в Быдгоще ракету могли запустить польские военные РИА «Новости»

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Упавший в населенном пункте Быдгощ фрагмент ракеты класса «воздух — земля» мог принадлежать польским военнослужащим. Такую версию в беседе с изданием RMF24 озвучил бывший генерал армии Польши Роман Полько.

«Совсем необязательно считать, что ракета прилетела со стороны Российской Федерации или из зоны боевых действий. Нужно вспомнить, что у нас есть истребители МиГ-29, которые оснащены похожими ракетами», — сказал он.

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Полько предположил, что польские военнослужащие проводили тренировку украинских бойцов, когда произошла нештатная ситуация.

«Вероятно, вместо цели на полигоне ракета ушла в другую сторону либо просто отвалилась с самолета», — добавил генерал в отставке.

Также бывший военный подверг критике слухи о том, что на ракете якобы обнаружили надписи на русском языке.

«У нас в Польше много постсоветского оружия, отсюда и взялись надписи на кириллице. В целом я не думаю, что эта какая-то ракета, пришедшая в нашу страну извне», — заключил Полько.

Ранее в четверг стало известно, что обломки ракеты класса «воздух — земля» обнаружили в окрестностях населенного пункта Замость.