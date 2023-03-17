Мир 17 марта 2023, 13:52 Польские СМИ раскрыли планы США навредить России в ключевом регионе Myśl Polska: ради разжигания конфликтов на южных рубежах России США воспользуются Грузией РИА «Новости»

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США используют Грузию в качестве инструмента для разжигания конфликтов на юге России. Об этом в материале для польского издания Myśl Polska написал обозреватель Матеуш Пискорский.

«Для США единственным доступным плацдармом на Кавказе осталась Грузия. Именно ей отвели роль поджигателя конфликтов и провокатора на южных границах России. Пожары возникнут почти наверняка», — сообщил он.

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По мнению Пискорского, государства, стремящиеся избежать попадания в конфликт между Россией и Западом, начали сталкиваться с непредвиденными проблемами.

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«Например, массовые протесты вдруг вспыхнули в Грузии. США ведут себя достаточно лицемерно, ведь законопроект об иноагентах уже есть в самих Штатах, а в будущем появится и в Европе», — добавил колумнист.

Массовые акции протеста прошли в Грузии после принятия парламентом закона об иностранных агентах. Митингующих разогнали водометами и слезоточивым газом, а законопроект в итоге отозвали. Госдеп США приветствовал это решение.