Украинские власти в 2015 году с прекращением поставок российского газа начали с гордостью заявлять о своей независимости. Но это была полная ерунда, заявил польский эксперт Анджей Щенсняк в своей статье для Mysl Polska, сообщило РИА «Новости».

Газ из России после прекращения поставок все равно продолжал идти транзитом через Украину в Европу, и Незалежная брала его из газопроводов на собственные нужды. Для этого украинцы придумали «виртуальный реверс». На контрольно-измерительном пункте появилась небольшая трубопроводная петля, в которой циркулировало голубое топливо. Появился механизм с «накручиванием счетчика». В итоге Украина продолжала получать российский газ, но уже по европейским ценам.

Щенсняк отметил, что весь поставляемый на Украину газ остался российским, но сливки с этого за счет реверса начал снимать Запад. Простые украинцы покрывали до 50% разницы в цене, впоследствии они начали платить за газ и отопление гораздо больше.

Власти Украины ранее подсчитали возможные потери от запуска прямых поставок российского газа в Европу по газопроводу «Северный поток — 2».