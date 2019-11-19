Польские СМИ назвали два сценария войны России и США
«Можно предположить, что в Вашингтоне вполне серьезно рассматривают такую возможность, поскольку ему срочно нужна какая-то относительно масштабная война, и любое другое решение с американской точки зрения выглядит менее привлекательным», — написал Антоний Конюшевский для польского издания Myśl Polska.
Он описал две стратегии. Первая заключается в том, что будет проведена массированная атака с использованием всех доступных, в том числе водородно-ядерных средств. Однако этот сценарий связан с рисками, ведь неизвестно, сохранит ли Москва возможность нанести столь же разрушающий ответный удар.
Вторая стратегия предусматривает разнообразные средства с паузами, отклонениями от основного курса, эскалациями и деэскалациями. И эта стратегия, по мнению журналиста, уже претворяется в жизнь: первым шагом стала попытка поместить Россию в экономическую изоляцию.
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В то же время Конюшевский посчитал, что план не сработал, ведь Россия сохранила свое влияние на юго-востоке Украины, вернула Крым и помогла Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, автор отметил военно-политические успехи России в Сирии.
Журналист предположил, что США скоро захотят устроить «более масштабную авантюру», например, в Иране. Но это позволит России зарекомендовать себя еще более ответственной и серьезной страной.