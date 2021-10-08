Польские СМИ написали о выгоде для России от канала через Балтийскую косу

Польская Gazeta Wyborcza заявила, что при реализации планов по строительству канала через Балтийскую косу страна может обогатить российских бизнесменов. Однако инициатор этой идеи председатель правящей партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, наоборот, хочет этим шагом нанести удар по России.

Издание рассказало, что единственный выход из Калининградского пролива находится под суверенитетом Российской Федерации. Поэтому создание канала в обход Балтийского пролива станет для Качиньского символом окончательного преодоления зависимости от России.

«Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. <…> Согласно патетичным тезисам партийной пропаганды, канал на Балтийской косе станет нанесенным по России ударом. Реальность, однако, выглядит совершенно иначе. На канале сколотят состояние россияне», — говорится в материале газеты.

Gazeta Wyborcza уточнила, что 90% товарооборота порта в Эльблонге, ради которого и строится канал, приходится на Калининградскую область.

Издание отметило, что сейчас российские бизнесмены транспортируют разные товары и сырье через польский порт, строительство же канала даст им возможность увеличить грузооборот и прибыль.

Газета добавила, что неясно, когда окупится проект при его реализации. Однако польские журналисты подчеркнули, что строительство точно нанесет серьезный вред польской природе.