Польские СМИ: из-за беспорядков имидж США «рушится на глазах»

По мнению авторов материала, происходящее в Америке показывает, что государство не столь уж всесильное и непогрешимое, каким оно пытается себя позиционировать.

Отмечается, что сегодня ни рядовые граждане, ни представители власти не могут чувствовать себя в безопасности. Журналисты добавили, что в ближайшем будущем огромное социальное неравенство, существующее в США, лишь усугубится.

«Политика сегодня» напомнила, что по Штатам прокатилась волна беспорядков и протестов после убийства полицейским темнокожего мужчины Джорджа Флойда.