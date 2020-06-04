Польские СМИ: из-за беспорядков имидж США «рушится на глазах»
Крупнейшее польское СМИ Rzeczpospolita заметило, что имидж Соединенных Штатов «рушится на глазах» из-за массовых беспорядков, которые охватили страну. Об этом сообщило РИА «Новости».
По мнению авторов материала, происходящее в Америке показывает, что государство не столь уж всесильное и непогрешимое, каким оно пытается себя позиционировать.
Отмечается, что сегодня ни рядовые граждане, ни представители власти не могут чувствовать себя в безопасности. Журналисты добавили, что в ближайшем будущем огромное социальное неравенство, существующее в США, лишь усугубится.
«Политика сегодня» напомнила, что по Штатам прокатилась волна беспорядков и протестов после убийства полицейским темнокожего мужчины Джорджа Флойда.