    04 июня 2020, 11:25

    Польские СМИ: из-за беспорядков имидж США «рушится на глазах»

    Артур Блянихов

    Крупнейшее польское СМИ Rzeczpospolita заметило, что имидж Соединенных Штатов «рушится на глазах» из-за массовых беспорядков, которые охватили страну. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По мнению авторов материала, происходящее в Америке показывает, что государство не столь уж всесильное и непогрешимое, каким оно пытается себя позиционировать.

    Отмечается, что сегодня ни рядовые граждане, ни представители власти не могут чувствовать себя в безопасности. Журналисты добавили, что в ближайшем будущем огромное социальное неравенство, существующее в США, лишь усугубится.

    «Политика сегодня» напомнила, что по Штатам прокатилась волна беспорядков и протестов после убийства полицейским темнокожего мужчины Джорджа Флойда.