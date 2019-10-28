Польские силовики сообщили об аресте российского шпиона

«В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения [в шпионаже]», — приводит сайт радиостанции слова Жарына.

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Собеседник добавил, что после задержания прошли обыски, результаты которых послужили основанием для двух дополнительных обвинений.

Некоего Петра С. подозревают в незаконном хранении оружия и амуниции, а также использовании фальшивых документов. Известно, что он являлся сотрудником этого агентства.

На данный момент известно, что задержанного арестовали. Находиться за решеткой он пока будет на протяжении трех месяцев.