  • Польские силовики сообщили об аресте российского шпиона

    28 октября 2019, 15:45

    Андрей Иванов

    Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши сообщили о поимке российского шпиона. Как сообщило «Радио Польши» со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Жарына, следователи уже собрали доказательства работы задержанного на российскую разведку.
    Польские силовики сообщили об аресте российского шпиона

    «В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения [в шпионаже]», — приводит сайт радиостанции слова Жарына.

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    Собеседник добавил, что после задержания прошли обыски, результаты которых послужили основанием для двух дополнительных обвинений.

    Некоего Петра С. подозревают в незаконном хранении оружия и амуниции, а также использовании фальшивых документов. Известно, что он являлся сотрудником этого агентства.

    На данный момент известно, что задержанного арестовали. Находиться за решеткой он пока будет на протяжении трех месяцев.