Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка. Видео
Погранкомитет Белоруссии: польские силовики обстреляли пункт пропуска Песчатка
Военнослужащие Польши обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Об этом сообщил погранкомитет Белоруссии, опубликовавший видео с действиями поляков.
«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами», — заявило ведомство.
Как отметили в пограничной службе, незаконные действия польских силовиков попали в объективы камер наружного видеонаблюдения.
Белорусский пограничный наряд обошел территорию пункта пропуска и нашел повреждения стен пограничных модулей, а также разбросанные по земле металлические шарики.
«Подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб», — уточнили в ведомстве.
Польскую сторону уже проинформировали о случившемся на границе с Белоруссией.
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