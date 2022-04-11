Польские силовики обстреляли белорусский пункт пропуска Песчатка. Видео

Военнослужащие Польши обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Об этом сообщил погранкомитет Белоруссии, опубликовавший видео с действиями поляков.

«В ночь с 10 на 11 апреля польские военнослужащие обстреляли белорусский автодорожный пункт пропуска Песчатка. Также силовики пытались ослепить белорусских пограничников стробоскопами», — заявило ведомство.

Как отметили в пограничной службе, незаконные действия польских силовиков попали в объективы камер наружного видеонаблюдения.

Белорусский пограничный наряд обошел территорию пункта пропуска и нашел повреждения стен пограничных модулей, а также разбросанные по земле металлические шарики.

«Подобным способом с территории Польши был обстрелян белорусский пограничный столб», — уточнили в ведомстве.

Польскую сторону уже проинформировали о случившемся на границе с Белоруссией.

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