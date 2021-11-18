Польские силовики обстреливали беженцев пестицидами
Генпрокурор Белоруссии Швед: предварительная экспертиза показала применение Польшей пестицидов против мигрантов
Предварительная судмедэкспертиза установила, что польские силовики применяли пестициды против мигрантов, скопившихся на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявил глава белорусской Генпрокуратуры Андрей Швед.
Данные исследования, которые, по словам Шведа, говорят об использовании этих ядовитых веществ, были получены накануне, сообщил ТАСС.
В частности, как уточнил генпрокурор, речь идет о дельтаметрине.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии резко обострилась 8 ноября. В приграничной зоне скопились тысячи людей, которые хотят попасть на польскую территорию, а оттуда в страны Западной Европы. Однако Польша выступает против этого.
Действия польских силовиков на границе сегодня раскритиковал президент России Владимир Путин.
«Детей жалко. Маленькие дети там, но нет — поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом», — отметил российский лидер.
По мнению Путина, западные страны сейчас используют миграционный кризис в качестве рычага давления на Белоруссию и нового повода для напряженности.