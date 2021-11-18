Польские силовики обстреливали беженцев пестицидами

Предварительная судмедэкспертиза установила, что польские силовики применяли пестициды против мигрантов, скопившихся на границе Польши и Белоруссии. Об этом заявил глава белорусской Генпрокуратуры Андрей Швед.

Данные исследования, которые, по словам Шведа, говорят об использовании этих ядовитых веществ, были получены накануне, сообщил ТАСС.

В частности, как уточнил генпрокурор, речь идет о дельтаметрине.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии резко обострилась 8 ноября. В приграничной зоне скопились тысячи людей, которые хотят попасть на польскую территорию, а оттуда в страны Западной Европы. Однако Польша выступает против этого.

Действия польских силовиков на границе сегодня раскритиковал президент России Владимир Путин.

«Детей жалко. Маленькие дети там, но нет — поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом», — отметил российский лидер.

По мнению Путина, западные страны сейчас используют миграционный кризис в качестве рычага давления на Белоруссию и нового повода для напряженности.