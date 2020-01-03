Польские школьники поставили танец на тему Освенцима

Номер назывался «Я не могу забыть тебя». На сцену вышли две группы детей. Семилетние школьники изображали узников концлагеря. На них были тюремные робы, у некоторых — частично или полностью выбритые волосы. Дети постарше изображали офицеров-надзирателей СС. Главной декорацией стало изображение ограждения из колючей проволоки.

В финале выступления дети изобразили сцену смерти в газовой камере. Как сообщило издание Newsweek Polska, один из родителей, кто видел выступление, заявил после представления, что Германия все еще должна выплатить Польше компенсацию за действия, совершенные нацистами во время Второй мировой войны.

«Идея одевать детей этого возраста в форму СС и устраивать с ними сцены смерти ужасна. Взрослым, которые организовали это, не хватает элементарной чувствительности, необходимой для обучения детей такой сложной и трагической истории», — прокомментировали выступление сотрудники музея Освенцима на своей странице в Twitter.

Представление в зале видели замминистра национальной обороны Марек Лапинский, заместитель министра образования Петр Щепаник и депутат Томаш Зелинский.

«Это было очень трогательное и вдумчивое представление. Это было почти по-театральному. Нам напомнили, что дети тоже находились в концлагерях и что они там умирали. Я не вижу в этом никакого противоречия», — прокомментировал увиденное Зелинский.

Депутат подчеркнул, что все видевшие представление находились под сильным впечатлением.