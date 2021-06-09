Польские шахтеры провели акцию протеста у здания Еврокомиссии

Акция протеста прошла в столице Польши Варшаве у здания Еврокомиссии. В собрании участвовали шахтеры и работники топливно-экономического сектора экономики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Протестующие выступали против трансформации топливно-экономической отрасли, предполагающей снижение выбросов в атмосферу. Такое изменение может грозить потерей работы для 7,7 тысячи человек, занятых в сфере угольной промышленности.

В акции приняло участие несколько сотен человек. Протестующие привлекали внимание властей игрой на барабанах и взрывами петард. Организатором акции выступил польский профсоюз «Солидарность».

Власти Польши планировали закрыть последнюю угольную станцию в стране к 2049 году. Сейчас же угольная промышленность производит большую часть польской энергетики.