Польские регионы отключили фонари на улицах из-за высокой стоимости электроэнергии | 360°

Мир 12 сентября 2022, 15:15 Поделиться Telegram

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Viber Польские регионы отключили фонари на улицах из-за высокой стоимости электроэнергии Polsat: региональные власти Польши отказались от уличного освещения из экономии РИА Новости

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Власти Тшебешува в Люблинском воеводстве на востоке Польши приняли решение отключить фонари на улицах, чтобы сэкономить на стоимости электричества. Об этом сообщил телеканал Polsat.

Польские журналисты отметили, что это уже не первый подобный случай, когда местная администрация вынуждена принимать радикальные меры из-за высокой стоимости электроэнергии. Средний счет за электричество в 2022 году вырос на 24%.

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На улицах польской провинции одновременно с наружным освещением потухла и подсветка зданий. В итоге жители с наступлением темноты не выходят из дома без фонариков.

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«Это снижение нашего уровня жизни и уровня безопасности. Это большая проблема, очень темно», — заявила одна из жительниц Тшебешува.

Большинство поляков отнеслись к неудобствам терпимо, отметив, что «грабежей тут не бывает».

«Мы знаем, что в сложных ситуациях нужно делать определенные шаги. Это видно уже по потреблению газа. Оно меньше, чем в прошлые годы. При высоких ценах энергии каждый будет действовать рационально», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Правительство Польши в попытках перехитрить российского президента Владимира Путина само устроило в стране энергетический кризис.

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