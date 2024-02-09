Мир 09 февраля 2024, 11:03 Польские политики признали Крым исторически российским Сенатор Алтабаева указала на очевидность принадлежности Крыма РФ для политиков РИА «Новости»

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Политики из Европы, в том числе из Польши, согласились с очевидным тезисом о принадлежности Крыма России. Об этом РИА «Новости» заявила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Она прокомментировала слова американского журналиста Такера Карлсона, что президент Владимир Путин не уступит Украине Крым для завершения конфликта. Алтабаева подтвердила его слова. Она добавила, что Россия будет защищать свои территории.

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«А Крым и Севастополь — совершенно для всех очевидно, для европейских политиков, даже поляки стали говорить, что они понимают, что это российская территория», — указала сенатор.

Алтабаева отметила, что для России вопрос с Крымом закрыт, и это подтверждает Конституция.

Ранее Путин рассказал в интервью, что стране в 2014 году пришлось взять полуостров под свою защиту. Он напомнил, что в регионе начали преследовать тех, кто не признал государственный переворот. По его словам, Крым оказался под угрозой со стороны Украины.