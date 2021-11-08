Польские пограничники сообщили о тысячах идущих через лес мигрантов

Силовики Белоруссии направили нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а к «зеленой» границе. Об этом заявил представитель пресс-службы Пограничной стражи Польши.

«По нашим оценкам, несколько тысяч человек направляются в сторону польской границы. В то же время последние сообщения, которые мы получаем, говорят о том, что белорусские службы перенаправляют их не на пограничный переход в Кузнице, а в направлении леса и зеленых территорий на границе», — сказал он РИА «Новости».

Представитель польских пограничников предположил, что люди готовятся к нелегальному переходу государственной границы.

Ранее пресс-секретарь министра — координатора польских спецслужб Станислав Жарин рассказал о готовящейся Белоруссией крупной переброске нелегальных мигрантов в Польшу. Он показал видеозапись, которую сделали с белорусской стороны. На кадрах можно увидеть группу из нескольких сот человек с багажом. Среди них есть дети и женщины.

МИД Германии заявил о том, что у него есть доказательство того, что мигрантов к границе Польши отправляют белорусские власти.

Ранее Войска территориальной обороны Польши сообщили, что все солдаты 1-й, 2-й, 4-й бригад Войск территориальной обороны находятся к шестичасовой готовности к действию. Глава нацобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что число солдат Войска польского увеличили до 12 тысяч на границе.

Из-за сложной ситуации с мигрантами Литва решила перебросить дополнительные военные силы на польско-белорусскую границу.