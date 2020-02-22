Польские пограничники поймали украинца с тысячей таблеток для потенции

Польские таможенники задержали 27-летнего гражданина Украины, который хотел незаконно вывезти в Европу более тысячи таблеток для мужского либидо.

Как написало украинское издание «Страна.ua», это случилось на пункт пропуска в Дорогуске. Примерно тысячу таблетки «Золотой конек» для потенции нашли в автомобиле контрабандиста при досмотре.

Он вез лекарство в Польшу, об этом якобы попросила его знакомая.

Таблетки таможенники конфисковали еще по той причине, что в их состав входит экстракт морского конька. Этот вид маленьких морских лучеперых рыб семейства игловых находится сейчас на грани исчезновения. Морской конек охраняет Вашингтонская конвенция CITES.

Ранее сообщалось, что специалисты Вашингтонского университета провели успешное тестирование таблеток-контрацептивов для мужчин. По мнению экспертов, они станут безопасной заменой презервативам.