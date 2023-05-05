Мир 05 мая 2023, 15:46 Польские перевозчики заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной Перевозчики из Польши заблокировали дорогу на границе с Украиной в знак протеста РИА «Новости»

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Польские перевозчики провели масштабную акцию протеста. В Дорохуске Люблинского воеводства они перекрыли дорогу на границе с Украиной. Демонстранты потребовали, чтобы власти снова начали выдавать разрешения для украинских дальнобойщиков, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Сейчас возможности покинуть Польшу ожидают 370 грузовиков. В электронной очереди зарегистрировались водители 3200 фур. По словам пресс-секретаря Палаты таможенного управления в Люблине Михала Деруса, из-за протеса очередь из выезжающих на Украину большегрузов может увеличиться.

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«Сейчас протестующие пропускают пять фур в час. Приоритет отдается машинам, которые перевозят опасные товары», — добавил он.

В феврале власти Польши решили прекратить движение белорусских грузовиков через КПП «Кукурыки-Козловичи». Решение назвали временным — ограничение пообещали снять, когда-то же самое не сделает белорусское руководство в отношении польских перевозчиков. Фурам из Белоруссии предложили вернуться домой через Литву и Латвию.