Мир 26 февраля 2024, 11:03 Польские перевозчики пообещали продолжить протесты на границе с Украиной в марте RMF FM: перевозчики в Польше продолжат протесты на границе с Украиной с 1 марта Patrick Pleul / Global Look Press

Читать 360tv в

Водители грузовиков в Польше намерены с 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной, поскольку их «выдавливают» с собственного рынка. Об этом сообщило радио RMF FM.

Поляки блокируют пограничные переходы в Хребенне, Дорохуске и Корчовей. Не исключается, что перекроют также подъезды к КПП в Медыке.

Реклама

По словам главы Союза польского транспорта и логистики Мачея Вронского, водители добиваются, чтобы перевозчиков из Украины заставили получать разрешения на осуществление грузоперевозок. Власти Польши обещали сделать это, но проекта закона до сих пор нет, подчеркнул он.

По данным RMF FM, экономические потери от протестов за последние 10 недель, составляют не менее нескольких сотен миллионов евро.

Ранее украинский министр сообщил, что в Польше неизвестные высыпали 160 тонн украинского зерна из вагонов. Кроме того, поляки не пропустили на Украину фуру, перевозившую автомобили для ВСУ.