Польские наемники уничтожили боевиков «Правого сектора» на Кременском направлении | 360°

Мир 26 октября 2022, 16:09 Польские наемники уничтожили боевиков «Правого сектора» на Кременском направлении Полковник ЛНР Киселев: польские наемники уничтожили несколько боевиков «Правого сектора» РИА "Новости"

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Польские наемники уничтожили на Кременском направлении несколько боевиков запрещенного в РФ формирования «Правый сектор»*. Об этом заявил полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. По его словам, иностранцы не хотели идти в атаку, когда их принуждали к этому.

«По нашим данным, поляки частично „утилизировали“ любителей Бандеры», — пояснил Киселев в комментарии РИА «Новости».

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Полковник уточнил, что на наемников, которые не хотят продолжать наступление после неудачных попыток, воздействуют с помощью боевиков нацбатальонов. Подобные разборки, по его словам, происходят достаточно часто.

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«В этот раз также на разбор приехали представители „Правого сектора“*», — заключил он.

Об издевательствах, которые практикуют участники этого запрещенного формирования, ранее рассказал россиянин Николай Порохня, которого освободили в рамках обмена с Украиной. По его словам, националисты пытают пленных, сообщил RT.

*«Правый сектор» — украинская националистическая организация, признана экстремистской и запрещена в России.