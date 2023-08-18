Мир 18 августа 2023, 00:11 Польские наемники обстреляли бойцов ВСУ из пулемета Сальдо опубликовал видео обстрела бойцов ВСУ польскими наемниками РИА «Новости»

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обнародовал видео, на котором польские наемники обстреляли украинских бойцов в спины. Кадры он опубликовал в своем Телеграм-канале.

На кадрах видно, как украинские военные бегут по полю, рядом с ними начинается стрельба. Оба бойца падают в траву. Один из них поясняет, что по ним стреляют польские наемники, называя их «своими».

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«Наши по нам стреляют», — крикнул украинский боец.

Врио главы Херсонской области напомнил ситуацию, когда состоявшие в заградотрядах наемники расстреляли украинское подразделение за то, что те отказались плыть на лодках на левый берег Днепра под огонь российской артиллерии. По мнению Сальдо, оба случая доказывают, что подобная практика для ВСУ — обычное дело.

«Группу боевиков, которые, судя по сказанному одним из них, отказались переправляться, польские наемники подбадривают очередями из пулемета в спины», — констатировал он.

Это далеко не первый случай, когда происходят конфликты между боевиками киевского режима. Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» недавно рассказали, как артиллерия ВСУ расстреляла окопы с украинскими военнопленными. Также известен случай, когда на Запорожском направлении боевики расстреляли наемника и подожгли его, когда тот еще был жив.