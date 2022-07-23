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    23 июля 2022, 21:52

    Польские магазины столкнулись с дефицитом сахара

    Супермаркеты Польши ограничили покупку сахара до десяти килограмм в сутки

    Анатолий Минкин

    Крупнейшие торговые сети Польши Netto, Biedronka и Aldi ввели лимит на покупку сахара покупателями. По данным польского издания Money, в одни руки отпускают не более пяти или не более 10 килограммов песка.

    Представители ретейлеров объяснили, что некоторые клиенты начали закупать сахар в огромных количествах. По словам главы пресс-службы сети Biedronka Марцины Хедай, речь идет о представителях бизнеса, а не частных домохозяйств.

    Менеджер по связям с общественностью сети Netto Патрисия Каминская объяснила рост спроса на сахар возникшими слухами о предстоящем дефиците продукта.

    «Нужно учитывать, что сейчас самый разгар сезона закатки консервов, когда клиенты покупают сахара больше, чем им нужно», — подчеркнула она.

    При этом Каминская согласилась со своей коллегой, что на покупку сахара в магазинах перешли частные кондитеры. Цены в розницу оказались ниже, чем на оптовых рынках.

    Польша остается третьим по объемам производителем сахара в ЕС. Всего в стране производят более двух миллионов тонн песка в год, а потребляют чуть больше 1,5 тонн, заявил глава польской ассоциации производителей сахара Михаил Гаврищак.

    Он отметил, что паникам может быть связана с разошедшейся по Сети фотографию, на которой говорится, что из-за ситуации в Украине производителей сахара ждет ограничение в энергоснабжении, что скажется на производстве. Но это далеко не так.

    Польские магазины столкнулись с дефицитом сахара | Изображение 1Источник фото: Twitter

    Между тем пользователи социальных сетей публикуют фотографии полок пустых магазинов, где раньше стоял сахар.