Польские магазины столкнулись с дефицитом сахара

Крупнейшие торговые сети Польши Netto, Biedronka и Aldi ввели лимит на покупку сахара покупателями. По данным польского издания Money, в одни руки отпускают не более пяти или не более 10 килограммов песка.

Представители ретейлеров объяснили, что некоторые клиенты начали закупать сахар в огромных количествах. По словам главы пресс-службы сети Biedronka Марцины Хедай, речь идет о представителях бизнеса, а не частных домохозяйств.

Менеджер по связям с общественностью сети Netto Патрисия Каминская объяснила рост спроса на сахар возникшими слухами о предстоящем дефиците продукта.

«Нужно учитывать, что сейчас самый разгар сезона закатки консервов, когда клиенты покупают сахара больше, чем им нужно», — подчеркнула она.

При этом Каминская согласилась со своей коллегой, что на покупку сахара в магазинах перешли частные кондитеры. Цены в розницу оказались ниже, чем на оптовых рынках.

Польша остается третьим по объемам производителем сахара в ЕС. Всего в стране производят более двух миллионов тонн песка в год, а потребляют чуть больше 1,5 тонн, заявил глава польской ассоциации производителей сахара Михаил Гаврищак.

Он отметил, что паникам может быть связана с разошедшейся по Сети фотографию, на которой говорится, что из-за ситуации в Украине производителей сахара ждет ограничение в энергоснабжении, что скажется на производстве. Но это далеко не так.

Источник фото: Twitter

Между тем пользователи социальных сетей публикуют фотографии полок пустых магазинов, где раньше стоял сахар.