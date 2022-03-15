Польские магазины начнут досматривать украинских покупателей
В магазинах Польши появились предупреждения о досмотре украинцев
В Польше на входе в магазины начали вешать таблички с предупреждением для украинцев. Людей обещают досматривать после прохождения кассовой линии.
Фотографии объявлений распространили несколько Telegram-каналов. Они написаны на польском и украинском языках.
«Каждый гражданин Украины после кассы будет досмотрен», — сказано в предупреждении без уточнения причины такого отношения к украинским покупателям.
Ранее немецкие власти попросили Польшу приостановить в Германию отправку поездов с украинскими беженцами. В польском МВД заявили, что масштабы эмиграции с Украины стали для Европы неожиданностью, а ЕС оказался к этому не готов.
По данным ООН, с начала спецоперации большинство украинских семей с детьми отправились в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдавию и Румынию.