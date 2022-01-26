Польские ЛГБТ-активисты спасли корову-транссексуала от скотобойни

В Польше ЛГБТ-активисты решили спасти корову, которую признали транссексуалом. Хозяин животного собрался отправить его на бойню, поскольку буренка не способна принести потомство.

Историю коровы по кличке Помадка рассказали на сайте Zrzutka. Животное родилось на ферме и было одним из двойни.

«Она похожа на быка и никогда не сможет размножаться. Владелец называет ее трансвеститом и <…> очень ее стыдится. <…> Сначала он даже не хотел ее продавать, а отправить на бойню», — написал автор публикации.

Планам фермера решили помешать активисты, которые сочли корову транссексуалом. Они уговорили мужчину продать животное и начали собирать на нее деньги. За бесплодную корову владелец попросил 5000 злотых, или около 97 тысяч рублей.

Необходимая сумма для выкупа Помадки у активистов уже есть. Излишки они обещают пустить на оплату ее транспортировки.

«Корову ждет лучший дом на свете, со своим пастбищем, свободой, любовью и другом», — написали собиравшие средства.

Ветеринары, написала «Газета.ru», сочли «транссексуальность» коровы полнейшим абсурдом. Принести потомство Помадка не может, поскольку у нее недоразвиты половые пути. Дефект может возникнуть, если корова отелилась двойней.