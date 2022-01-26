facebook_pixel
    26 января 2022, 16:31

    Польские ЛГБТ-активисты спасли корову-транссексуала от скотобойни

    В Польше ЛГБТ-активисты собрали деньги, чтобы выкупить «транссексуальную» корову

    Александра Ломейко

    В Польше ЛГБТ-активисты решили спасти корову, которую признали транссексуалом. Хозяин животного собрался отправить его на бойню, поскольку буренка не способна принести потомство.

    Польские ЛГБТ-активисты спасли корову-транссексуала от скотобойни

    Историю коровы по кличке Помадка рассказали на сайте Zrzutka. Животное родилось на ферме и было одним из двойни.

    «Она похожа на быка и никогда не сможет размножаться. Владелец называет ее трансвеститом и <…> очень ее стыдится. <…> Сначала он даже не хотел ее продавать, а отправить на бойню», — написал автор публикации.

    Планам фермера решили помешать активисты, которые сочли корову транссексуалом. Они уговорили мужчину продать животное и начали собирать на нее деньги. За бесплодную корову владелец попросил 5000 злотых, или около 97 тысяч рублей.

    Необходимая сумма для выкупа Помадки у активистов уже есть. Излишки они обещают пустить на оплату ее транспортировки.

    «Корову ждет лучший дом на свете, со своим пастбищем, свободой, любовью и другом», — написали собиравшие средства.

    Ветеринары, написала «Газета.ru», сочли «транссексуальность» коровы полнейшим абсурдом. Принести потомство Помадка не может, поскольку у нее недоразвиты половые пути. Дефект может возникнуть, если корова отелилась двойней.