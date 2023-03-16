Мир 16 марта 2023, 18:33 Польские истребители не впечатлили Украину Советник ВС Украины Игнат заявил, что польские МиГ-29 вряд ли изменят ситуацию на фронте РИА «Новости»

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Самолеты МиГ-29 советского образца, которые Польша пообещала передать Украине, кардинально не изменят ситуацию на фронте и не усилят позиции ВСУ. Об этом заявил советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщило РИА «Новости».

«На них (МиГ-29 — прим. ред.) проводились некоторые модернизации, чтобы соответствовать нормам НАТО. Это портовое оборудование — GPS-навигатор, система связи, система „свой — чужой“», — отметил Игнат.

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Он обратил внимание, что истребители остались советскими. Представитель военного ведомства Украины не ожидают от наличия таких самолетов особых изменений на передовой.

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По словам Игната, чтобы получить превосходство в воздухе, ВСУ нужны многоцелевые современные самолеты.

В среду, 15 марта, пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер пообещал, что несколько стран собираются передать Украине истребители МиГ-29. Он отметил, что польские власти готовы поставлять военную технику ВСУ в группе нескольких стран, которые решились на подобный шаг.

В беседе с «360» военный эксперт Евгений Михайлов обратил внимание, что Польша передаст ВСУ старые истребители, которые бессильны в зоне спецоперации.