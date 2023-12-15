Мир 15 декабря 2023, 08:10 Польские интересы оказались под угрозой из-за действий Украины и Евросоюза «Mysl Polska»: интересы Украины и Польши оказались взаимоисключающими Unsplash

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Национальные интересы Украины и Польши не получится удовлетворить одновременно. Об этом заявил обозреватель польского журнала Mysl Polska Анджей Шлензак.

Он прокомментировал сообщения группы советников Подкарпатского воеводства о возможном компромиссе между польскими и украинскими перевозчиками. По мнению Шлезнака, достигнуть «выгодного всем» результата не получится.

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«Невозможно, чтобы „все“ были счастливы. Либо побеждают польские национальные интересы, либо украинские», — указал обозреватель.

Журналист подчеркнул, что группа советников в своем заявлении не поддержала протест польских фермеров и перевозчиков. По его словам, национальные интересы Польши оказались под угрозой из-за действий ЕС.

«Евросоюз ввел правила, которые дают привилегии украинским транспортным компаниям и дискриминируют польские», — добавил он.

Ранее польские перевозчики устроили забастовки на границе с Украиной. Из-за протестов на КПП скопилась очередь из 3,5 тысячи фур.