Мир 05 июня 2023, 22:47 Польские генералы выразили сомнение в контрнаступлении ВСУ MWM: польские генералы уверены, что ВСУ не смогут победить в конфликте с Россией Pxhere

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Украинской армии не хватит сил для успешного наступления, считают польские высокопоставленные военные. Об этом сообщили обозреватели американской газеты Military Watch Magazine.

Как отметили авторы материала, польские военачальники, в отличие от политических лидеров, «неоднократно выражали серьезные сомнения относительно способности Украины и ее союзников одержать победу в продолжающемся конфликте с Россией».

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Не смотря на это, Варшава оказывает активную помощь Киеву. Обозреватели напомнили, что страна отправляет своих военнослужащих на территорию соседнего государства для совместных операций против России.

Украинские военные предпринимали попытки идти в наступление на западе от Авдеевки — в направлении села Водяного. Основную их часть отбросили, сообщил 5 июня врио главы ДНР Денис Пушилин.

В Марьинке штурмовые подразделения из Чечни серьезно потеснили ВСУ. Как заметил Пушилин, сейчас этот населенный пункт является одним из самых горячих направлений. О переброске в район этого населенного пункта спецназа «Ахмат» заявил в конце мая глава Чечни Рамзан Кадыров. Уже 1 июня командир отряда Апти Алаудинов сообщил, что под контролем российских военных находится порядка 70% территории города.