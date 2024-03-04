Мир 04 марта 2024, 23:01 Польские фермеры сообщили о продлении протеста на границе с Украиной почти на два месяца Блокирующие границу с Украиной польские фермеры продлили протест до 30 апреля IMAGO/Aleksander Kalka / Global Look Press

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Польские фермеры, заблокировавшие границу с Украиной, продлили акцию до 30 апреля. Об этом написал Telegram-канал издания «Страна.ua».

Ранее протестующие фермеры анонсировали окончание акции 10 марта. Позже они приняли решение протестовать до 30 апреля.

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Также профсоюзы запланировали крупную акцию протеста в Варшаве, она пройдет 6 марта в 11:00.

Накануне польские фермеры начали громить украинские автомобили, в том числе предназначенные для ВСУ. Бунтующие фермеры разбили стекла в машинах, которые волонтеры закупили для нужд украинской армии.

Протестующие также заблокировали границу с Литвой из-за поставок украинского зерна. Аграрии заявили, что не пропустят зерно с Украины на польскую территорию.