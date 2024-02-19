Мир 19 февраля 2024, 20:50 Польские фермеры пообещали полностью перекрыть границу с Украиной Eoborniki.pl: польские фермеры заблокируют границу с Украиной 20 февраля Freepik

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Польские фермеры хотят полностью заблокировать границу с Украиной 20 февраля. Об этом сообщило издание Eoborniki.pl.

Польские фермеры заявили о намерении полностью заблокировать границу с Украиной.

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«Будут заблокированы не только погранпереходы, но и узлы связи и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам», — говорится в сообщении протестующих.

Ранее сообщалось, что протестующие на границе польские фермеры отказались пропустить на Украину фуру с автомобилями для ВСУ. По словам водителя грузовика, поляки были пьяны. Он также рассказал, что показал на границе все необходимые документы — запросы Украины и разрешение польского Минобороны, подтверждающие, что груз предназначен для нужд ВСУ.

Также сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовой жестко раскритиковал фермеров в Польше, устроивших блокаду украинских товаров на границе, назвав их «пророссийскими провокаторами».

Польские аграрии стали нападать на украинские грузовики с зерном на границе 9 февраля. Они требовали прекратить импорт сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.