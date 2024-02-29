Мир 29 февраля 2024, 11:55 Польские фермеры отказались впускать украинские фуры Погранслужба Украины: польские фермеры не впускают фуры из нашей страны IMAGO / Dominika Zarzycka / SOPA / Global Look Press

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Фермеры в Польше отказались впускать в страну грузовики с сельскохозяйственной продукцией с Украины, на границе находится порядка 2,2 тысячи машин. Об этом телеканалу ТСН сообщил представитель украинской погранслужбы Андрей Демченко.

«В очередях на пунктах пропуска на границе стоят около 2,2 тысячи фур. Польские фермеры не выпускают украинские машины, из-за чего движение затруднилось в обе стороны», — сказал он.

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Демченко уточнил, что наибольшее количество грузовиков скопилось на контрольно-пропускных пунктах «Ягодин», «Рава-Русская» и «Краковец».

Фермеры в Польше протестуют из-за снижения доходов после попадания украинского зерна на местный рынок. На прошлой неделе неизвестные в стране высыпали 160 тонн зерна из проходящего на территории Польши железнодорожного состава. Украинские власти призвали польских коллег установить виновных и привлечь их к ответственности.