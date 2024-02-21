Мир 21 февраля 2024, 00:06 Польские фермеры обратились к Путину с призывом навести порядок Польские фермеры вышли на акцию протеста с пророссийскими транспарантами Freepik

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Польские фермеры вышли на акцию протеста на границе с Украиной с требованием прекратить приток агропродовольственной продукции из этой страны на местный рынок. Об этом сообщило Radio Zet.

Один из демонстрантов повесил на свой автомобиль баннер, призывающий Владимира Путина навести «порядок с Украиной и Брюсселем и нашими властями». На передней части машины он прикрепил большой флаг СССР.

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Организаторы акции подчеркнули, что каждый участник несет индивидуальную ответственность за содержание своего баннера.

Ранее сообщалось, что протестующие фермеры высыпали на железнодорожные пути рядом с границей Украины на погранпереходе в Медыке два вагона кукурузы. Таким образом люди выступили против поставок сельхозпродукции из соседней страны.