Фанаты польского клуба «Погонь» устроили антиукраинскую акцию на матче команды с ФК «Рейкьявик», проходившем под эгидой Лиги конференций UEFA. Болельщики решили напомнить о Волынской резне 1943 года, когда Украинская повстанческая армия* проводила массовое истребление поляков и евреев на территории Волыни.

Польский политолог Матеуш Пискорский обратил внимание, что некоторые украинские СМИ почему-то преподнесли это как «российскую провокацию», почему-то исключив факт того, что польские футбольные фанаты, как и общество в целом, имеют право на сохранение собственной исторической памяти, написало РИА ФАН.

«Когда мы вспоминаем сентябрь 1939 года или Катынь, это <…> означает лишь то, что человек дорожит своей памятью и исторической идентичностью. Так и в случае с геноцидом, известным как Волынская резня. <…> Осуждение нас за напоминание об этом свидетельствует лишь об авторах голосов возмущения. Это необандеровцы, восхваляющие или отрицающие. Давайте называть вещи своими именами», — призвал Пискорский в своем Telegram.

Встреча клубов завершилась победой «Погони» со счетом 4:1.

* Украинская повстанческая армия — запрещенная в России экстремистская организация.