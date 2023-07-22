Мир 22 июля 2023, 13:58 Польские десантники погибли в авиакатастрофе Defence24: польские десантники погибли при крушении самолета под Варшавой Википедия

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При крушении военного самолета в пригороде Варшавы погибли польские десантников. Об этом сообщило издание Defence24.

По данным источника, ЧП произошло 17 июля. Самолет Cessna 208B Grand Caravan совершал учебный вылет. В какой-то момент пилот допустил столкновение с ангаром рядом со взлетно-посадочной полосой и воздушное судно рухнуло на землю.

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На борту находились подполковник Артур Зелински и майор Гжегож Крупяк, которые являлись профессиональными десантниками. Первый работал военным инструктором, а второй участвовал во множестве военных кампаний за рубежом.

Кроме того, в авиакатастрофе погиб старший рядовой курсант Аркадиуш Радзио, который учился на четвертом курсе инженерно-геодезического факультета Военно-технического университета.

Главнокомандующий польский армией Веслав Кукула в Twitter заявил, что гибель Зелински стала большой потерей для вооруженных сил страны.

«Он был лучшим. Артур внедрил инновационную систему территориальной парашютной подготовки и познакомил с парашютным спортом десятки человек», — написал он.

Расследованием причин и обстоятельств ЧП занялась специальная военная комиссия.