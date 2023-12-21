Мир 21 декабря 2023, 04:14 Польские депутаты устроили драку с юристом нового руководства телеканала TVP Польские депутаты подрались с юристом в кабинете штаб-квартиры телеканала TVP Flickr / Kamil Porembinski

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Потасовка произошла между адвокатом нового руководства польского канала TVP и депутатами партии «Право и справедливость». Об этом сообщил портал RMF24.

Юрист прибыл в штаб-квартиру TVP, чтобы обеспечить юридическую поддержку смены руководства телеканала. На сегодняшний день канал прекратил вещание, его сайт отключили. На этом фоне и произошла драка, в результате которой якобы пострадала депутат Джоанна Боровяк.

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При этом ее однопартиец Януш Ковальский отметил, что пока нет точной информации, необходимо прояснить, что именно произошло в штаб-квартире TVP. И если понадобится, то защитить Боровяк.

«Есть предположение, что депутата ранил охранник, но мы не уверены, поэтому я уполномочил свой офис запросить у главного комиссара полиции срочную информацию по этому вопросу», — уточнил парламентарий.

Замминистра науки и высшего образования Мацей Гдула, в свою очередь, заявил, что «депутаты там не для того, чтобы воевать с охранниками». Он также добавил, что общественные СМИ нужно деполитизировать. С этой целью министерство уволило руководителей PAP (Польского агентства печати), телеканала TVP и Польского радио.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сменил всех глав силовых ведомств и назначил на их места новых.