Мир 13 декабря 2023, 13:51 Польские боевики решили захватить объекты в Белоруссии — КГБ Глава КГБ Тертель: семь польских групп начали подготовку к терактам в Белоруссии РИА «Новости»

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Несколько польских вооруженных групп готовятся к терактам на территории Белоруссии. Об этом БелТА заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

Он отметил, что одна из групп, которые называются «хоругви», приступила к тренировкам в Польше. Боевики планируют захватить белорусские объекты и устроить теракты в стране, добавил Тертель.

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«Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в Военной академии и убежал за границу», — указал глава КГБ.

По его словам, белорусская разведка выяснила имена сотрудников польских спецслужб, курирующих боевые группы. Тертель назвал недопустимыми подобные действия польских разведывательных структур и обратил внимание, что деятельность «хоругвей» может обернуться против самих организаторов.

Ранее Польша развернула рядом с белорусской границей танковый батальон. Министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что это подразделение вооружили военной техникой южнокорейского производства.