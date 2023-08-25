Мир 25 августа 2023, 03:04 Польская журналистка испытала «ужас» из-за полученного на границе с Россией сообщения Onet: польскую журналистку напугало сообщение сотового оператора на границе с РФ РИА «Новости»

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Польскую журналистку, путешествующую по Эстонии, напугало сообщение сотового оператора в приграничной с Россией Нарве. О «приключениях» Барбары Куза-Тарковски написало польское издание Onet.

Журналистка в рамках своего эстонского турне решила посетить Нарву, о которой говорят, что это «самый русский» город Европейского союза. На смотровой площадке, откуда открывается вид на границе между двумя странами, девушка «ожидала, что почувствует ужас».

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«Россия находилась всего в нескольких метрах от меня», — написала журналистка.

Куза-Тарковска заявила, что почувствовала облегчение от того, что находится на эстонской земле, на стороне ЕС. Однако посмотрев в телефон, она увидела сообщение от оператора сотовой связи: «Добро пожаловать в Россию». Спутница девушки, ранее проживавшая в Нарве, отметила, что на границе такое происходит постоянно, и посоветовала ей включить авиарежим.

Куза-Тарковска также отметила, что в Нарве семьи с детьми спокойно гуляли по бульвару, совершенно не беспокоясь о том, что от России их отделяет только река.