Польская студентка оскорбила украинку и лишилась места в вузе

Поездка в одном купе с украинкой дорого обошлась польской девушке. Студентку Варминско-Мазурского университета отстранили от учебы после того, как она опубликовала видео с оскорблениями в адрес попутчицы.

Повод для ксенофобских высказываний, сообщило издание Wprost, оказался банальным. Молодая полячка заявила, что жительница Украины заняла ее место.

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За подобную «вольность» студентка назвала ехавшую с ней женщину «уборщицей», сравнила с животным и подчеркнула, что украинские мигранты «должны соблюдать иерархию».

Поведение учащейся в университете сочли недопустимым. Руководство вуза в городе Ольштын подчеркнуло, что сразу же предприняло предусмотренные законом меры.

«В университете нет и никогда не будет места проявлениям расистского, ксенофобского или презрительного поведения по отношению к людям другого пола, этнической принадлежности, национальности, религии, убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации или обездоленных», — подчеркнули в вузе.

Позже девушка извинилась за сказанное. По словам студентки, национализм и дискриминацию она не поддерживает. Произошедшее полячка постаралась свести к шутке.