Эксклюзив 16 ноября 2022, 14:31 Польская провокация Украины не удалась. Запад не будет закрывать над ней небо Политолог Ярошенко: Запад еще припомнит Украине провокацию с ракетами в Польше freepik

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Ударив по Польше и попытавшись свалить вину на Россию, Украина хотела потребовать от западных кураторов введения бесполетной зоны над страной и таким образом защитить инфраструктуру. Однако провокация не удалась, пояснил «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко.

Он напомнил, что Россия наносит по территории Украины «удары возмездия», планомерно уничтожая критически важные энергетические объекты и приводя страну не только к энергетическому, но и к тыловому кризису. Тыл ВСУ серьезно ослабляется.

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«Понимая, что конец инфраструктуры близок, Киев спланировал провокацию и ударил ракетами по территории Польши, чтобы потом обвинить в этом Россию и потребовать от союзников в НАТО, своих хозяев, закрыть небо над Украиной», — считает Ярошенко.

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Если не закрыть небо, Украина останется без тылового снабжения и ВСУ продержится на фронте максимум две недели, добавил политолог.

Западные кураторы «не поведутся» на требование объявить бесполетную зону над Украиной, поскольку это означало бы прямое столкновение с Россией, а Запад «этого совершенно не хочет».

«Одно дело — воевать руками туземцев, до последнего украинца, а другое — собственными силами. Беспилотной зоны не будет, а провокацию Киеву еще припомнят», — подытожил Ярошенко.