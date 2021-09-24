Польская нефтегазовая компания PGNiG, привлеченная к сертификации «Северного потока — 2» в Германии, сможет излагать свою точку зрения, но не получит права вето. Об этом в Федеральном сетевом агентстве ФРГ сообщили ТАСС.

Немецкий регулятор подтвердил, что польскую компанию PGNiG и ее дочернюю структуру PST привлекут к процессу сертификации газопровода. Они могут участвовать в административном процессе и выражать свою позицию, но при этом не имеют права вето, заявил представитель агентства Фите Вульф.

В Польше заявляли, что «Северный поток — 2» не соответствует требованиям для сертификации. Глава компании PGNiG Павел Маевский ранее заявил, что компания будет стремиться к тому, чтобы владелец газопровода не смог избежать требований о разделении собственности, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах.

«Северный поток — 2» полностью построили 10 сентября. Перед началом прокачки компании Nord Stream 2 AG необходимо пройти процедуру сертификации и зарегистрироваться как независимый транспортный оператор.