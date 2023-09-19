Мир 19 сентября 2023, 00:20 Польская партия рассекретила документы о сдаче России 40% страны Wiadomości: В Польше допускали сдачу 40% территорий России РИА «Новости»

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В Польше правящая партия «Право и справедливость» в агитационном предвыборном ролике рассекретила документы Министерства обороны от 2011 года. В них предусмотрена сдача 40% польской территории «в случае российского вторжения», об этом сообщила газета Wiadomości.

Планы в документе разрабатывало правительство во главе с Дональдом Туском. Согласно этим планам, польская армия должна была покинуть границы и отступить за реку Висла. Издание уточнило, что это означает сдачу территории России.

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Представители партии «Гражданская позиция» потребовали отдать под суд действующего министра обороны Мариуша Блащака за разглашение секретных данных.

«Государственный трибунал предполагает ответственность за разглашение секретных документов в избирательных целях. <…> Мы будем этого добиваться», — заявил представитель партии Ян Грабец.

Глава Минобороны заявил, что партия поступила правильно, избиратели должны знать, «какую судьбу им уготовили». Блащак подчеркнул, что Польша будет сражаться за каждый сантиметр в случае конфликта.