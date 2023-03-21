Мир 21 марта 2023, 07:51 Польская партия потребовала отставки посла, заявившего о конфликте с Россией Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла Росцишевского за слова о РФ piqsels

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Польская партия «Конфедерация» потребовала отставки посла во Франции Яна Эмерика Росцишевского, заявившего, что Польше, вероятно, придется ввязаться в конфликт с Россией. Депутат Роберт Винницкий назвал заявление «скандальным» и противоречащим интересам государства. Публикация появилась в официальном Twitter-аккаунте партии.

«Это заявление скандально, и поэтому „Конфедерация“ требует, чтобы господин посол был немедленно отстранен от должности», — подчеркнул Винницкий.

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По его мнению, Росцишевский «живет в альтернативной реальности». Польский посол никогда не должен произносить подобного, уверен парламентарий.

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Заявление, о котором идет речь, дипломат сделал ранее в эфире канала LCI. Ян Эмерик Росцишевский сообщил, что Польше придется ввязаться в конфликт, если Украина не сможет «защитить свою независимость». Его слова вызвали в обществе бурю негодования. Позже посольство во Франции уточнило, что слова Росцишевского интерпретировали в отрыве от контекста и он имел в виду не это.