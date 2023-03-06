Мир 06 марта 2023, 15:28 Польская Orlen захотела через суд добиться компенсации за прекращение поставок нефти из России Глава Orlen Обайтек: Польша потребует компенсацию от России за прекращение поставок нефти РИА «Новости»

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Польский энергетический концерн Orlen намерен добиться от российских компаний выплаты компенсаций за прекращение поставок нефти и газа. Об этом радиостанции Zet заявил глава группы компаний Даниель Обайтек.

«Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается. Мы будем выходить сейчас на юридический путь и требовать претензий», — сказал он.

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При этом Обайтек подчеркнул, что Польша категорически против поставок нефти из России, хотя у них остался контракт с «Татнефтью», который действует до конца 2024 года. По нему польский концерн покупал 200 тысяч тонн сырья в месяц.

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Другая компания «Транснефть» сообщила о прекращении поставок нефти в Польшу 27 февраля. По словам советника президента компании Игоря Демина, решение было принято из-за отсутствия маршрутных поручений, поэтому Министерство энергетики РФ исключило поставку из экспортного графика.