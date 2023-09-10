10 сентября 2023, 08:13
Польская оппозиция пригрозила президенту и премьеру трибуналом
Оппозиция пригрозила трибуналом президенту Польши Дуде и премьеру Моравецкому
Крупная польская оппозиционная коалиция «Гражданская платформа» пригрозила привлечь президента Анджея Дуду, премьера Матеуша Моравецкого и других чиновников к государственному трибуналу, если победит на парламентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на предвыборную программу этой группы.
Оппозиция намерена «поставить перед трибуналом» министров государственных активов, юстиции и культуры, глав Национального банка и национального совета по телевидению и радиовещанию, а также направить в «деполитизированную прокуратуру» заявления с требованием наказать ряд чиновников за коррупционные и экономические преступления.
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Кроме того, «Гражданская платформа» пообещала обнародовать перечень лиц, которых незаконно прослушивали, и тех, кто принимал решения о прослушке.
Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. Их победителю предстоит сформировать новое правительство.
Польша
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