Федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur пригласило польскую нефтяную компанию PGNiG и ее дочернюю компанию PGNiG Supply & Trading GmbH участвовать в сертификации газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили «Известия».

При этом в компании настаивают, что компания Nord Stream 2 AG, которая подала заявку на сертификацию как независимый оператор в июне, не соответствует заявленным требованиям.

«В процессе сертификации мы будем стремиться к тому, чтобы владелец „Северного потока — 2“ не смог избежать применения требований о разделении собственности, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах, которые учитывают стоимость всего трубопровода», — прокомментировал глава PGNiG Павел Маевский.

Он также добавил, что компания будет стремиться к тому, чтобы последовательно доказать, что «Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям к оператору трубопровода, в частности, касающихся безопасности поставок и корпоративной структуры компании»